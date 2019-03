Ex-vrouw R. Kelly helpt mishandelde vrouwen

Andrea was te zien in de omstreden zesdelige documentaire over R. Kelly, waarin ze vertelde jarenlang door hem fysiek en mentaal mishandeld te zijn. Iets wat de zanger zelf in alle toonaarden ontkent. ’Drea’, zoals ze ook wel genoemd wordt, was een van de belangrijkste sprekers tijdens Women’s Week, een evenement dat georganiseerd werd door het Minsterie van Sociale Zaken.

Drea sprak honderden vrouwen toe over ’de waarheid over huiselijk geweld en hoe je dit kan overleven’. Daarnaast organiseerde ze ’A Night With DREA’, waar ze 10.000 dollar binnenhaalde om goede doelen te ondersteunen.

Zij is ook degene die onlangs nog bijna 162.000 dollar aan achterstallige alimentatie via een fan van hem kreeg nadat R. Kelly gearresteerd werd omdat hij nog niet betaald had.