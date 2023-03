’De Verraders’ maakt seizoen met onbekende mensen

Presentator Tijl Beckand roept in een promo de kijkers op om zelf in de huid van een getrouwe van een getrouwe of een verrader te kruipen. Momenteel is het derde tv-seizoen op vrijdagavonden te zien op RTL 4.

Stefano Keizers was in de vorige reeks de verrader die als langste in het spel bleef, maar hij werd ontmaskerd door drie getrouwen die er met de winst vandoor gingen. In 2021 splitten Samantha Steenwijk (verrader) en Chatilla van Grinsven (getrouwe) de zilverstaven. Ook werden er twee Videoland-versies gemaakt.

Wanneer de nieuwe reeks te zien is, is nog niet bekend. Populaire programma’s als Expeditie Robinson en Wie is de Mol? startten met onbekende mensen, maar besloten over te gaan op prominenten.