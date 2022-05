David Bowie-gitarist Ricky Gardiner (73) overleden

De Schotse muzikant leed aan de ziekte van Parkinson en had de laatste jaren 24 uur per dag zorg nodig. Hij verloor zijn mobiliteit en spraak en leed ’afschuwelijk’, aldus zijn dochter. Toch bleef hij ’sterk en vastberaden tot het einde’.

Gardiner speelde in verschillende bands en sloot zich in 1969 aan bij de rockband Beggars Opera, waarmee hij zes albums opnam. Bekend werd hij door zijn bijdrage aan het iconische Bowie-album Low, dat in 1977 verscheen. Ook is hij te horen op de door Bowie geproduceerde LP Lust For Life van Iggy Pop en schreef hij de bekende riff voor het nummer The Passenger. In 2015 bracht Gardiner zijn laatste werk uit, een soloalbum genaamd Songs For The Electric.

Iggy Pop roemt de muzikant op Twitter en bedankte hem voor alle herinneringen en liedjes. „Liefste Ricky, lieve, aardige man, zonder shirt in je overall, aardigste man die ooit gitaar heeft gespeeld”, schreef de Amerikaanse rockzanger. „Rust voor altijd in vrede.”