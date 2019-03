The Kik in Ahoy met klassiekers Boudewijn de Groot

„Zaterdag 23 november is het zover, dan gaat onze grote droom in vervulling. Dan spelen we met groot orkest in Rotterdam Ahoy, Sportpaleis Ahoy.” De setlist bestaat in november wederom uit klassiekers van Boudewijn de Groot. The Kik speelt de albums Voor de overlevenden en Picknick van begin tot eind, net zoals de band eerder al deed in de theaters.

De Groot zelf noemt het concert in Ahoy ’een zeer eervolle gebeurtenis’. „Met een orkest erachter en met de overtuigende performance en aanstekelijke energie van The Kik wordt het een indrukwekkende avond. Wie er niet bij is, zal eeuwig spijt hebben.”

Dat denkt ook The Kik. „Kom allemaal naar Ahoy, we hebben er ongelooflijk veel zin in en we hopen dat jullie er allemaal bij zijn.”

Kaarten voor de show in Ahoy zijn vanaf zaterdag te koop.