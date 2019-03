’Doe mij zo’n puber’, verzuchten kijkers van de NPO 1-dramaserie Oogappels op sociale media. Chris, de excentrieke zoon in het samengestelde gezin Larooi, verovert massaal harten. Al vraagt acteur Thor Braun (19) zich af of het wel zo leuk is om zijn alter ego in huis te hebben. „Het is ook wel irritant, iemand die alleen maar goed is.”