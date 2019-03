Matthijs van Nieuwkerk leert ons een lesje

Hij zal aftrappen met de eerste aflevering van de serie op zondagavond 14 april. In het programma treden bekende Nederlanders als gastdocenten op om over een bepaald thema les te geven. Zo zal Matthijs de kijkers trakteren op een lesje over kunst en muziek.

Andere gastdocenten zijn Jandino Asparaat over zelfontplooiing, Jan Terlouw over duurzaamheid en Claudia de Breij over liefde.

Matthijs van Nieuwkerk ligt overigens onder vuur om de salarisconstructie, waarmee hij zijn enorme salaris bij de publieke omroep (zo verdiende hij in 2017 580.000 euro) zou hebben weten te redden. Goed nieuws voor de belastingbetaler: voor zover bekend krijgen BN’ers voor deelname aan het programma De Klas niet betaald.

