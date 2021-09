Vader Hugh Jackman overleden

„In de vroege uurtjes van Vaderdag is mijn vader in alle rust overleden. En hoewel er heel veel verdriet is, voel ik me ook zo dankbaar en vol liefde voor hem”, schrijft Jackman. „Mijn vader was, in één woord, geweldig. Hij gaf zich helemaal voor zijn familie, werk en zijn geloof. Ik bid dat hij nu in vrede bij God is.”

De acteur, vooral bekend door zijn rol van Wolverine in X-Men, deelt een foto van zijn vader bij het bericht. Ook heeft hij zijn omslagfoto veranderd naar eentje van hem en zijn vader.