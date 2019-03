Neil Young deze zomer weer in Nederland

Tijdens zijn vorige bezoek aan ons land verzorgde Young een legendarisch concert. In juli 2016 speelde hij 200 minuten in de Ziggo Dome, zijn langste solovoorstelling ooit. Destijds kwamen niet alleen al zijn hits, maar ook de meer obscure nummers voorbij.

Dat concert was ook voor Young een genot, aldus MOJO. En dus komt de 73-jarige singer-songwriter dit jaar nog eens terug, wederom in de Ziggo Dome en ook nu met Promise of the Real als begeleidingsband.

Kaarten voor Neil Young + Promis of the Real zijn vanaf vrijdagmiddag te verkrijgen.