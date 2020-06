Zwangere Kim Feenstra op de vlucht?

Weenings vrouw Stella zette een bos bloemen op haar stories, met een verwijzing naar haar man en Van der Eerden met de toevoeging ’Hunted’ en ’Avrotros’. „Ze doen mee aan Hunted en verder kan ik er niks over zeggen”, aldus een woordvoerster van de omroep.

In het ’opsporingsprogramma’ moeten kandidaten uit handen blijven van een team toprechercheurs, Hunters. Tot nu toe bestonden de ’voortvluchtigen’ uit onbekende Nederlanders.

Vorige week zorgde opnamen op Texel nog voor ophef toen twee apachehelikopters werden ingezet. De burgemeester van het eiland stelde dat het ongehoord is om in coronatijd en het broedseizoen de orde te verstoren. Volgens AvroTros is er geen enkele regel overtreden.