Keanu Reeves met ’John Wick 4’ koning van de knokfilm

Reeves’ voormalige stuntdubbel Chad Stahelski tekent voor de vierde keer voor de regie en opnieuw toont deze filmmaker dat hij het actiegenre als geen ander in de vingers heeft. John Wick 4 is grootser, ambitieuzer en met een lengte van maar liefst 169 minuten vooral ook langer dan al zijn voorgangers.

Ruimte genoeg dus voor een lange reeks spectaculaire vechtscènes: van een schietpartij te paard in de woestijn van Jordanië en een explosieve afrekening in New York tot een massale veldslag in het Japanse Osaka. Waarna we via een imposante matpartij te midden van ravende feestgangers in Berlijn in de lichtstad Parijs belanden voor het pièce de résistance.

Dit vierde avontuur borduurt voort op de mythologie rond het moordenaarsgilde The High Table, dat het collectief op John Wick heeft voorzien. Op een oude vriend als Shimazu (Hiroyuki Sanada) kan hij nog rekenen, maar zijn voormalige collega Caine (Donnie Yen) blijkt zich noodgedwongen tegen hem te hebben gekeerd. Dit door toedoen van de machtige Marquis de Gramont (Bill Skarsgård), die ook de onafhankelijke huurmoordenaar Tracker (Shamier Anderson) en diens Belgische herder op Wicks spoor zet.

John Wick 4 is de ultieme knokfilm, waarin de schaarse dialogen, de kunstig uitgelichte decors, de kleurrijke personages en het summiere verhaal allemaal in dienst staan van flitsende actie. Gevechten met alles wat aan wapens voorhanden is, houden je op het puntje van je stoel, terwijl de onderkoelde humor je daar uiteindelijk juichend uit doet opveren.

✭✭✭✭1/2 (4,5 van de 5 sterren)