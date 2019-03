Ⓒ William Rutten

De eerste ’zangshowoorlog’ komt eraan. SBS6 zendt vanaf 3 mei op vrijdagavond It takes 2 uit, RTL 4 lanceert tegelijkertijd het nieuwe programma All together now. Met als inzet: de kijker. Gaat die voor oud en vertrouwd, of voor de vernieuwing?