Talkshow Jada Pinkett Smith verlengd

De show, die vorig jaar werd gelanceerd, is de best bekeken show van het sociale medium. Pinkett Smith presenteert het praatprogramma met haar dochter Willow en moeder Adrienne. Daarnaast is ze tevens een van de uitvoerend producenten.

Haar best bekeken aflevering was onlangs te zien, toen Jordyn Woods bij haar te gast was. Woods kwam zich verantwoorden over het avontuurtje dat ze gehad zou hebben met Tristan Thompson, de toenmalige vriend van Khloé Kardashian. In de eerste 24 uur dat het filmpje online stond, keken er maar liefst 7,5 miljoen bezoekers meer dan een minuut, wat lang is voor een sociaal medium.