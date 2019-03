Vampire Weekend in november naar Amsterdam

Het concert maakt deel uit van hun najaarstournee door Europa rond de nieuwe plaat. Het vierde album Father of the Bride, de langverwachte opvolger van het Grammy Award winnende album Modern Vampires of the City, verschijnt op 3 mei.

Vampire Weekend werd opgericht in 2006 en twee jaar later bracht de band zijn eerste gelijknamige debuutalbum uit. Hierop zijn onder andere bekende hitsingles zoals A-punk en Oxford Comma te horen. De driekoppige band was in 2013 voor het laatst in Nederland, toen ook in AFAS Live. In juli speelt de indierockband, met zanger en gitarist Ezra Koenig, drummer Chris Tomson en bassist Chris Baio, tijdens Down The Rabbit Hole in Ewijk.

De kaartverkoop voor de show in november start op 22 maart.