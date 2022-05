Afscheidsconcert Rob de Nijs ’hopelijk voor zomer’

Het afscheidsconcert van De Nijs stond gepland op 10 april. Maar omdat de zanger moest revalideren van een coronabesmetting, kon het evenement toen niet doorgaan. De 79-jarige zanger heeft de ziekte van Parkinson en heeft daarom besloten te stoppen met optreden.

„Nu alles weer mag doorgaan, staan er heel veel acts in de rij voor een plek in de Ziggo Dome”, aldus zijn woordvoerder. „We moesten gewoon weer achter in de rij aansluiten. Bovendien kampt de sector met een tekort aan technici, materiaal en beveiligingsmensen.”

Dit bevestigt directeur Danny Damman van Ziggo Dome: „Het is een enorme puzzel nu we eigenlijk alle evenementen die we de afgelopen twee jaar hebben doorgeschoven moeten plaatsen. Er zit nauwelijks speling in ons schema.”