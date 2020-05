Hans Klok rouwt om vriend Roy (van Siegfried)

Op sociale media laat hij weten dat het duo bovendien behoorlijk bepalend is geweest voor de entertainmentwereld. „Siegfried en Roy stonden aan de wieg van het illusionisme en amusement en hebben de weg vrijgemaakt voor vele illusionisten zoals ik. Ze hebben me gedurende mijn hele carrière geïnspireerd en zullen dat blijven doen terwijl we zijn nalatenschap voortzetten. Roy, je wordt heel erg gemist.”

Zaterdagochtend werd bekend dat leeuwentemmer Roy Horn, bekend van het wereldberoemde Duitse duo Siegfried & Roy, op 75-jarige leeftijd is overleden als gevolg van het coronavirus. De dompteur overleed volgens zijn management in een ziekenhuis in Las Vegas. Zijn manager zei eind april nog dat Horn onder behandeling stond voor corona en in goede doen was.

Siegfried & Roy hadden tientallen jaren een razend populaire show in Las Vegas, waarin ze met witte leeuwen en tijgers optraden. In 2003 raakte Horn zwaargewond bij een aanval van een van de Siberische tijgers. Er kwam abrupt een einde mee aan de voorstellingen. Horn zou nooit volledig herstellen van het ongeluk.

„Roy was zijn hele leven een vechter, ook in zijn laatste dagen”, zegt Siegfried Fischbacher in de verklaring. „De wereld heeft een van de groten der goochelkunst verloren, maar ik heb mijn beste vriend verloren.”