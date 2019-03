Johnny Depp dankbaar voor alle steun

Jarenlang ging Depp gebukt onder de beschuldigingen van Amber dat hij haar zou hebben mishandeld. De maat was nu echter vol voor de acteur. Zijn goede naam is te grabbel gegooid en het is hoog tijd die weer te herstellen. Depp heeft zijn ex aangeklaagd voor smaad en stelt zelfs dat niet zij, maar juist hij slachtoffer was van huiselijk geweld. Sociale media staan inmiddels vol met steunbetuigingen en verontschuldigen naar Johnny Depp, omdat hij in eerste instantie niet werd geloofd.

„Johnny is overdonderd door alle liefde en support die hij op Twitter krijgt”, vertelt een bron aan HollywoodLife.com. „Hij voelt eindelijk gerechtvaardigd nadat hij jaren is weggezet als de bad guy en niemand zijn kant van het verhaal geloofde. Johnny wilde Amber nooit in deze positie brengen waarbij zij de agressor is, maar de maat was vol. Het was nodig de waarheid te vertellen. Dat fans hem nu eindelijk beginnen te geloven, voelt geweldig. Hij is nog nooit zo vastberaden geweest te vechten voor gerechtigheid en zijn reputatie te herstellen.” Hoewel de zaak nog altijd onderzocht wordt, is het voor fans duidelijk: Johnny is onschuldig.

„Johnny is alleen maar geïnteresseerd in de waarheid”, reageert een andere bron. „Hij is dolgelukkig dat hij steun van over de hele wereld krijgt, maar hij wil vooral in de rechtbank aantonen dat hij de waarheid spreekt.”