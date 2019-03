Jussie Smollett houdt onschuld vol bij rechter

Jussie Smollett Ⓒ Hollandse Hoogte

Empire-acteur Jussie Smollett verscheen donderdag voor de rechter in Chicago en houdt vol dat hij onschuldig is, meldt persbureau Reuters. Hij wordt onder meer aangeklaagd voor het doen van een valse aangifte bij de politie waarin hij stelt dat hij slachtoffer is van anti-homogeweld op straat.