Erica Meiland krijgt eigen biografie

Erica stond aanvankelijk niet te springen om een biografie van Jan Dijkgraaf, ook omdat hij ook al de biografie over Martien had geschreven. "Mijn leven kun je al volgen in Martiens boek", aldus Erica. "Maar toen werd er om mij heen ook gezegd: 'je jeugd en hoe je tegen het leven aankijkt, wordt hierin veel meer belicht'."

Heftige gebeurtenissen, zoals over Martiens coming-out, zullen vanuit Erica's perspectief worden verteld in het boek. "Er zijn natuurlijk heel heftige dingen gebeurd toen alles bij Martien omhoogkwam. Dat heb ik vanuit mijn perspectief verteld. Je hebt er allebei verdriet van, maar zijn kant is heel anders dan die van mij."

De biografie Erica, de motor achter de Meilandjes verschijnt eind oktober in de winkels.