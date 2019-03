Prins Charles riddert model Twiggy

De superster van de jaren 60 mag zich nu Dame Commandeur van het Britse Rijk (DBE) noemen. Prins Charles reikte de onderscheiding uit naam van koningin Elizabeth uit. Tijdens de ceremonie zei de prins tegen Twiggy: „Het werd wel eens tijd dat jij dit kreeg.”

„Ik moet een beetje giechelen van de onderscheiding”, zegt Twiggy tegen ITV News. Maar wel wil ze aangesproken worden met haar nieuwe titel. „Officieel is het Dame Lesley maar noem me maar Dame Twiggy, ik vind dat dat het beste klinkt.”

Twiggy was niet de enige hooggewaardeerde ster van de dag. De Britse acteur Jim Carter, die de butler speelt in de kostuumdramaserie Downton Abbey, heeft ook een onderscheiding ontvangen uit handen van prins Charles. Carter mag zich nu officier in de ’most excellent order of the British Empire’ (OBE) noemen vanwege zijn verdiensten voor de dramawereld .