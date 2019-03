Joss Stone vinkt Noord-Korea af op bucketlist

De Britse soulzangeres trad op in een bar in Pyongyang voor een kleine menigte die voornamelijk bestond uit mensen uit het buitenland, aldus ITV. Ze zong ook een lied in de lokale taal.

Joss Stone was al meerdere malen in Nederland, onder meer op North Sea Jazz. In vijf jaar tijd heeft ze in 176 landen opgetreden. Dat betekent dat ze er nu nog zo'n twintig moet. Eerder kon ze al 'lastige' oorlogslanden als Irak, Tsjaad en Syrië afvinken.