Davina Michelle in spanning bij lanceren Skyward

„Ik ben echt aan het shaken”, zei Davina vlak voordat het moment daar was. Voor de zangeres voelt het alsof ze nu pas echt aan haar carrière begint. „Ik heb echt het gevoel dat dit de eerste stap is. De vervolgstap is altijd wel duidelijk geweest. Het was nooit mijn plan om coverartiest te blijven. Dan blijft de vraag: wanneer ga je die stap nemen, en met welk liedje, waar je zeker van bent.”

Davina beleefde eind vorig jaar een droomstart van haar carrière toen Duurt te lang dankzij haar deelname aan De beste zangers een megahit werd. De single voerde elf weken lang de Nederlandse Top 40 aan.

Woensdag werd bekend dat Davina dit jaar op Pinkpop staat. „Ja, dat verbaasde mij eigenlijk ook”, aldus de zangeres. „Ik ga gewoon mijn ding doen en ik hoop dat mensen het waardig vinden. Ik ga gewoon alles doen wat ik heb.”