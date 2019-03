’Felicity Huffman liet zich voor omkoping inspireren door scène Desperate Housewives’

Huffman (56) wordt ervan verdacht 15.000 dollar te hebben betaald aan een tussenpersoon om iemand naar de toelatingstest van haar dochter te laten kijken. Mogelijk foute antwoorden zouden worden verbeterd. De actrice werd eerder dinsdag aangehouden en later weer vrijgelaten na betaling van een borgsom van 250.000 dollar.

De wijze van omkoping lijkt verdacht veel op een scène uit het eerste seizoen van Desperate Housewives, waarin Huffmans personage Lynette Scavo en haar man Tom probeerden hun tweeling op een privéschool te krijgen. Lynette komt op het idee de jongens een voorsprong te geven op de concurrentie. „Een genereuze gift zorgt ervoor dat onze kinderen ze verslaan”, zegt Lynette in de aflevering tegen haar man.

Op zijn vraag hoeveel geld dat kosten, antwoord Lynette: 15.000 dollar. Dat is exact hetzelfde bedrag als Felicity Huffman vijftien jaar later in het echte leven zou hebben overgemaakt om de studiekansen van haar dochter te verhogen. Opvallend is dat haar man acteur William H. Macy, niet is aangemerkt als verdachte in de zaak.

Full House-actrice Lori Loughlin is ook verdachte in de grootschalige fraudezaak, waarvoor bijna vijftig ouders zijn aangeklaagd. Sportcoaches van universiteiten als Yale, Stanford en Georgetown zouden geld hebben aangenomen om studenten aan te nemen als atleten, ongeacht hun sportprestaties. Ook zouden examinatoren zijn omgekocht. Ouders zouden tussen 2011 en begin 2019 25 miljoen dollar hebben neergelegd voor toelating op de prestigieuze scholen.