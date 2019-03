Sephora beëindigt samenwerking met dochter Lori Loughlin

De cosmeticaketen laat in een verklaring weten „Na de recente ontwikkelingen hebben we de beslissing genomen om per direct het partnerschap te beëindigen.”

Olivia Jade lanceerde afgelopen december haar make-uplijn voor de winkel. De producten zijn succesvol, want inmiddels is alles uitverkocht, zo weet Perez Hilton. Maar dat lijkt Sephora dus niets uit te maken.

Ook HP, van de printers, heeft de banden met de YouTube-ster doorgesneden. „HP heeft in 2017 gewerkt met Lori Loughlin en Olivia Jade voor een eenmalige campagne. HP heeft alle content daarvan inmiddels verwijderd.” Olivia Jade werkt verder nog samen met Dolce & Gabbana, Marc Jacobs Beauty en Amazon. Vooralsnog gaan die samenwerkingen alsnog door.

Loughlin en haar man liggen sinds begin deze week onder vuur, nadat duidelijk werd dat ze deel uitmaken van een groot omkoopschandaal. Ze betaalden maar liefst vijf ton om hun twee dochters op de University of Southern California te krijgen. Het is niet duidelijk of Olivia Jade iets wist van de omkooppraktijken van haar ouders.

