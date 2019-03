Koningin Elizabeth keurt splitsing William en Harry goed

William en Harry, de hertogen van Cambridge en Sussex, delen nu nog een kantoor in Kensington Palace. Harry en zijn vrouw Meghan verhuizen echter dit voorjaar naar Frogmore Cottage in Windsor. Dat zal ook het startpunt zijn van hun eigen hofhouding. Volgens het paleis was de scheiding een al lang geleden besloten voornemen. Dit voorjaar worden Harry en Meghan ook voor het eerst ouders.

De Sussexes hebben al een hoofd communicatie voor zichzelf aangesteld: Sara Latham gaat voor hen aan de slag. Zij zal rechtstreeks rapporteren aan de werknemers van de koningin.

Vorige maand meldden enkele Britse media al op basis van bronnen dat William en Harry 'uit elkaar' zouden gaan. De hertog van Cambridge en de hertog van Sussex hebben verschillende verantwoordelijkheden en werkzaamheden en de verschillen worden in de toekomst nog groter als William zich meer en meer gaat bezighouden met taken die te maken hebben met zijn rol als toekomstig staatshoofd.