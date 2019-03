Art Rooijakkers gaat terugblikken op groot nieuws

Ⓒ Hollandse Hoogte / Patrick Harderwijk

Art Rooijakkers gaat in zijn nieuwe programma Iedereen had het erover terugblikken op groot nieuws. In het nieuwe interviewprogramma bezoekt hij de hoofdpersonen die in het verleden het nieuws beheersten. RTL 4 toonde donderdagavond de eerste beelden van het programma dat vanaf 28 maart (21.30 uur) te zien is.