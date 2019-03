Kees & Co wint prijs voor beste comeback

„Ik wil iedereen die gestemd heeft ontzettend bedanken. Ik hoop dat iedereen nu weer net zo veel plezier beleeft aan de serie als toen”, reageerde Simone in de uitzending van Qmusic-dj Kai Merckx, die de prijs in het leven heeft geroepen.

Andere kanshebbers op de Gouden Boemerang waren Krezip, De Zwakste Schakel, Ch!pz, de Lion King, de Spice Girls en Weekend Miljonairs. Na Kees & Co waren Ch!pz en Krezip de meest populaire terugkomers onder Qmusic luisteraars.

De nieuwe serie Kees & Co is vanaf 30 maart te zien op RTL4 en Videoland. De oorspronkelijke serie, over de dagelijkse beslommeringen van Kees en haar gezin, werd tussen 1997 en 2006 uitgezonden. Na acht seizoenen en bijna honderd afleveringen ging de stekker eruit. Nog altijd is de sitcom een van de best bekeken series op Videoland, waarop alle afleveringen terug te kijken zijn. Mede daardoor is besloten tot een nieuwe reeks.

Tibor Lukács speelt een van de hoofdrollen in de nieuwe reeks. Hij speelt de rol van zoon Rudie, die er nogal een losse leefstijl op nahoudt. Chantal Janzen speelt de rol van zijn vriendin Coosje, die meteen ook haar puberkinderen meeneemt naar het huis van Kees. De rollen van de puberkinderen worden ingevuld door Lizzy van Vleuten (Annelot) en Maurits van Brakel (Lars). Plien van Bennekom speelt in het vervolg de buurvrouw van Kees.