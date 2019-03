Rosario Dawson heeft relatie met Cory Booker

Tijdens een wandeling op vliegveld bij Washington stond Rosario TMZ te woord en kwam de vraag of de geruchten over haar relatie waar zijn. Daarop antwoordde ze bevestigend, waarna ze de loftrompet over haar vriend afstak, die zich kandidaat stelt voor het Amerikaanse presidentschap.

„Hij is een geweldig mens. Het is fijn om tijd met hem door te brengen als dat kan”, zei ze. Een verloving zit er voorlopig nog niet niet in. „Ik heb geen idee”, zei ze tegen TMZ. „Ik ben erg dankbaar om met iemand te zijn die ik respecteer en liefheb en bewonder en die zo briljant is en vriendelijk, zorgzaam en liefdevol.”