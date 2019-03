'Meghan Markle met zwangerschapsverlof'

Helemaal stilzitten is er voor Meghan nog niet bij. Een bron laat aan People weten: „Er zijn nog genoeg afspraken buiten de camera’s om. Als er iets in de openbaarheid gaat plaatsvinden, wordt dat wel aangekondigd, maar er is niets gepland.”

Meghan werd afgelopen maandag voor het laatst gespot, toen ze met prins Harry Commonwealth Day vierde in Westminster Abbey. Wanneer Meghan precies is uitgerekend, is niet bekend. Maar waarschijnlijk verwachten zij en prins Harry half april hun eerste kindje.