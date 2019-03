Ariana Grande en Will Smith bij Kids' Choice

Het hiphopgroep Migos, die tijdens de show een medley van hun hits speelt, is genomineerd voor hun eerste Kids' Choice Award in de categorie Favorite Music Group. Migos zal op het podium worden vergezeld door producer en songwriter DJ Mustard. Tijdens de show worden deze sterren uit de wereld van tv, muziek, film en social media vergezeld door Nickelodeon-talent JoJo Siwa, Jace Norman (Henry Danger), Liza Koshy (Double Dare), Ryan van Ryan ToysReview (Ryan's Mystery Playdate), Scarlet Spencer en Dallas Dupree Young (Cousins For Life) en Owen Joyner, Daniella Perkins en Lilimar (Knight Squad).

Nederlander Kaj van der Voort is onderdeel van de internationale ‘social squad’ tijdens de awardshow. Die 'squad' neemt fans van over de hele wereld digitaal mee naar de ‘orange carpet’ en de slijmstunts.

In Nederland is de show te zien op 24 maart om 18.30 uur bij Nickelodeon.