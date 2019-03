'Laatste rustplaats Luke Perry een groot mysterie'

Volgens The Blast wil de familie de laatste rustplaats van de Beverly Hills 90210-acteur eigenlijk geheim houden. Perry, die geboren werd in de staat Ohio, had een boerderij in het plaatsje Vanleer, Tennessee. Hier woonde de acteur een groot deel van zijn tijd sinds de jaren negentig. De website sprak met de begrafenisondernemers in de omgeving en allemaal ontkennen ze zich bezig te hebben gehouden met de begrafenis van Perry.

Bekijk ook: Luke Perry begraven in Tennessee

Het zou kunnen dat de acteur begraven is op zijn eigen landgoed daar, maar daar moet je in Amerika toestemming voor hebben en er is geen vergunning aangevraagd. Het blijft dus een mysterie waar Perry nu echt begraven is. De burgemeester van Vanleer laat bovendien weten dat hij niets gehoord heeft over een begrafenis en dat er de laatste tijd niemand bij de boerderij gezien is.

De acteur overleed begin deze maand in een ziekenhuis in Los Angeles aan de gevolgen van een beroerte.