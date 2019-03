Hallmark trekt handen af van Lori Loughlin

Ⓒ EPA

Het Amerikaanse tv-station Hallmark stopt de samenwerking met actrice Lori Loughlin nu ze verdachte is een omkopingsschandaal. Dit laat het moederbedrijf Crown Media Family Network in een verklaring weten. „We werken niet langer samen met Lori Loughlin. En we stoppen op alle kanalen met de ontwikkeling van alle producties waar zij bij betrokken is”, zegt het bedrijf in het statement.