Channing Tatum en Jessie J voor het eerst samen gespot

Channing en Jessie J werden hand in hand gespot in Londen. Dat de twee veel tijd samen doorbrengen, is inmiddels geen geheim meer. Zo bezocht de acteur meerdere concerten van zijn vriendin. Hij reisde zelfs in december met Jessie J mee naar Amsterdam, toen zij moest optreden in AFAS Live.

Channing Tatum maakte in april vorig jaar bekend te gaan scheiden van Jenna Dewan. De twee hebben een dochtertje samen, Everly.