Presentator Jeopardy! bedankt kijkers voor steun

In een video op het Twitter-account van de kennisquiz vertelt hij dat hij honderdduizenden tweets, sms’jes, e-mails, kaarten en brieven heeft ontvangen van kijkers en oud-deelnemers. „Het zal duidelijk zijn dat ik niet in staat zal zijn om jullie allemaal individueel te antwoorden, maar ik wil wel laten weten dat ik alles lees wat ik ontvang”, zegt Trebek. „En ik ben dankbaar voor de vriendelijke woorden, de gebeden en alle adviezen die ik heb gekregen. Ik ben ontroerd door alle warmte. Ik ben een geluksvogel.”

Volgens People is de 78-jarige showmaster deze week weer aan het werk gegaan. Jeopardy! wordt in Amerika en Canada wekelijks bekeken door 23 miljoen mensen, waarmee het het best bekeken programma in deze landen is. Trebek heeft inmiddels al meer dan 7000 afleveringen gepresenteerd.