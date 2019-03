Amber Heard innig gespot met regisseur

De 32-jarige Amber en 45-jarige Andy, de regisseur van de horrorfilm It uit 2017, werden woensdag samen vastgelegd in Los Angeles. Zo werd duidelijk dat Ambers laatste verovering, kunsthandelaar Vito Schnabel, aan de kant is gezet. Zij werden in juli voor het laatst samen gezien tijdens het tennistoernooi van Wimbledon.

Amber kan bij Andy wellicht steun vinden in haar haast eeuwig durende vechtscheiding met Johnny Depp. De actrice is, ondanks dat de scheiding al rond is, kort geleden door haar ex voor 50 miljoen dollar aangeklaagd wegens smaad en wordt bovendien ook nog eens beschuldigd van overspel en huiselijk geweld tijdens hun huwelijk. Amber heeft de aantijgingen ontkend.

