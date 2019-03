FAJAH: ’Ik wil gewoon GELUKKIG zijn’

Het gaat boekenschrijfster, onderneemster en fitnessgoeroe Fajah Lourens op commercieel vlak voor de wind. Toch mist ze iemand om haar leven mee te delen. Ⓒ Foto’s Hollandse Hoogte/Instagram

FAJAH LOURENS wist met keihard werken vorig jaar haar eerste miljoen te vergaren, maar in de liefde heeft ze de jackpot nog steeds niet binnen. „Mijn ex is een superlieve gast, maar hij was het gewoon toch níet.” Zó succesvol in het zakendoen, maar zoekende op liefdesgebied. Helpen wonderen Fajah straks aan een man?