Zusje Louis Tomlinson (18) overleden aan hartaanval

Het meisje is woensdag rond lunchtijd overleden aan een hartaanval, zo meldt The Sun. Iemand die bij haar was heeft het alarmnummer gebeld. Twee ambulances spoedden zich vervolgens naar het huis in Londen. Er is nog geprobeerd Félicité te reanimeren, maar dat mocht niet meer baten.

De politie heeft onderzoek gedaan in het huis. Er zijn geen drugs aangetroffen. Louis werd woensdagavond op de hoogte gesteld van het overlijden van zijn zusje. De voormalige One Direction-zanger is „kapot en radeloos”, zo vertellen bronnen. De twee waren erg close. Louis heeft voorlopig zijn optredens afgezegd.

Het is het tweede, zeer pijnlijke verlies in korte tijd voor de zanger. Zijn moeder Johannah overleed in 2016 aan de gevolgen van kanker.