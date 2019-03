Kinderen Michael Jackson overwegen aanklacht

V.l.n.r.: Paris, Prince, LaToya en Blanket Jackson Ⓒ Hollandse Hoogte

Prince, Paris en Blanket Jackson, de drie kinderen van Michael Jackson, overwegen een aanklacht in te dienen tegen Wade Robson en James Safechuck. Robson en Safechuck spraken in de omstreden documentaire Leaving Neverland nogal expliciet over het seksueel misbruik dat ze menen te hebben ondergaan in de periode dat ze veel met de King of Pop omgingen. Dit meldt Page Six.