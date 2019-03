Jeroen schakelt tandje bij voor Hazes-hommage

Volgens Jeroen was de komende editie qua voorbereiding en creativiteit het lastigst. Zo is er weer een nieuw hologram en is de zaal compleet anders verdeeld met een podium dat nu in het midden staat. „Het enige wat hetzelfde blijft is de liedjes”, aldus de zanger tegen BuzzE, die ook dit jaar weer zelf op de planken staat.

Jeroen is blij dat het nu ook beter gaat tussen André jr. en Roxeanne. „We hebben weleens wat jaren gehad dat het wat stroever ging, maar dit is het jaar waarin het loopt”, zegt hij. „En dat is wel heel leuk om te zien. Iedereen wordt volwassen, iedereen heeft respect voor elkaar. En die dagen, de omgang met elkaar, daar ben ik wel trots op. Het is wel gelukt.”

André en Roxeanne hadden jarenlang een moeizame relatie met elkaar, maar voor Holland zingt Hazes zetten ze hun meningsverschillen ieder jaar opzij. Tegenwoordig zijn de twee naar verluidt nog steeds niet helemaal ’on speaking terms’, maar de ergste kou lijkt uit de lucht.

Aan Jeroen zal het in ieder geval niet liggen. Volgens hem wordt de komende editie van Holland zingt Hazes een perfecte, maar nog niet de beste. „Nee, de één na beste”, zegt hij met een knipoog. „De beste moet nog komen.” Holland zingt Hazes vindt plaats op 15, 16, 22 en 23 maart in de Ziggo Dome. Onder anderen Xander de Buisonjé, Nick & Simon en Danny de Munk treden op.