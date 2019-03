Dochters Lori Loughlin verlaten universiteit

Volgens bronnen zouden de meiden hierin gesteund worden door hun ouders, die zelf eind maart terecht moeten staan voor de rechtbank in Boston om hun rol in het omkoopschandaal te verantwoorden. Het echtpaar betaalde 500.000 dollar om beide dochters via slinkse wegen op de universiteit te krijgen.

„De familie denkt dat de meiden geen leven meer hebben op USC en dat ze constant aangesproken zullen worden op dat wat er gebeurd is”, aldus de bron.

Isabella en Olivia zouden volgens insiders bovendien ’alleen maar interesse hebben getoond voor de studentenfeestjes en niet voor hun opleiding’.