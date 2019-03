DJ Chuckie gelooft in feesten voor goed doel

„Ik kijk elk jaar uit naar dit evenement, omdat het fijn is om te midden van de gekkigheid in Miami dit doel te ondersteunen. Toen ze me vroegen hen te helpen, twijfelde ik geen moment, zeker omdat mijn eigen moeder is overleden aan de gevolgen van kanker”, aldus Chuckie.

Volgens Chuckie gaat het promoten van een goed doel prima samen met feesten. „Mensen zijn al in een goede bui als ze naar een feestje gaan en daardoor schijnen ze ook meer geld te geven. Bovendien komen hier mensen vanuit de hele wereld naar toe, dus je bereikt meteen een grote groep.”

Chuckie draait op 30 maart bij de club Rockwell Miami voor ’Fxck Cancer’.