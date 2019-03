Nieuwe show Kwis-duo nóg muzikaler en theatraler

„We gaan verder waar De Kwis is gestopt, maar dan met de helft van De Kwis”, vertelt Niels aan BuzzE. Hij en Jeroen moesten vorig jaar noodgedwongen stoppen met de show toen Joep en Rob er de brui aan gaven. „Wij hadden er nog wel zin in. En Even tot hier wordt nog iets muzikaler en theatraler”, belooft Niels.

In de BNNVARA-show behandelen Jeroen en Niels al het nieuws van de week. En ze leggen daarbij de lat hoog. „We hebben ons de eis gesteld om elke aflevering een complete musical te schrijven over iets wat in het nieuws speelde”, zegt Niels. Het cabaretduo wordt daarin bijgestaan door een vijfkoppige liveband en zeven acteurs.

Hoge verwachtingen

Wekelijks krijgen Jeroen en Niels ook een gast. „Een muzikale held van ons”, aldus Niels. Ze komen een van hun eigen hits zingen. „Maar dan met een tekst die wij hebben geschreven. Wie dat gaan doen? Onder anderen Stef Bos, Frans Bauer en Paul de Munnik. Dat vind ik echt heel stoer van ze.”

Dat de verwachtingen hoog zijn gespannen, beseft Niels maar al te goed. De Kwis trok op het hoogtepunt moeiteloos 1,5 miljoen kijkers. „De druk is inderdaad hoog. Er wordt nu al weinig geslapen”, lacht hij. „Het is natuurlijk hartstikke spannend. De Kwis voelde als een warm bad en dit is nu ineens een soort koude zee.”

Even tot hier is zaterdag voor het eerst op televisie op NPO 1.