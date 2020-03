Ⓒ Vpro

Rapper Ronnie Flex laat zich van zijn kwetsbare kant zien in de docu De vlucht van Ronnie, zaterdagavond te zien op tv. Hij probeert af te blijven van drank & drugs en is in de wolken met de komst van zijn dochtertje. Bij RTL-promotiemachine Jinek werd hij al welhaast de hemel ingeprezen. 1 + 1 is een plek in de rode draaistoel van The voice of Holland?