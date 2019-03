Sterren betuigen steun na aanslagen Christchurch

„We zijn bij jullie, we zien jullie en we zullen samen vechten tegen de witte suprematie en de islamofobie totdat we allemaal bevrijd zijn van angst”, schrijft Will & Grace-actrice Debra Messing. „Denkend aan alle vernielde levens en gemeenschappen, waar honderden bij elkaar kwamen voor de vrijdaggebeden”, twittert Star Trek-acteur George Takei.

Ook Nederlandse sterren zijn geschokt door het nieuws. „Mijn hart huilt man. Waar gaat de wereld heen”, zegt rapper Boef op Instagram. „Wat een drama.. :-(”, twittert Luuk Ikink. Nikkie de Jager deelt op Twitter een gebrokenhartemoji.