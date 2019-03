Ilse DeLange voegt shows toe aan theatertour

De tour wordt afgetrapt op 2 oktober in Amersfoort. Ilse sluit de reeks af op 1 december in haar geboorteplaats Almelo. Tijdens de intieme shows speelt de zangeres nieuwe liedjes en bekende hits. De kaarten voor de toegevoegde shows zijn vanaf vrijdagochtend te koop.

Eerder liet Ilse al in een verklaring weten zin te hebben in de shows. „Na een uitverkochte Ziggo Dome en festivals die we gaan spelen deze zomer, zoek ik dit najaar de intimiteit van het theater op! Het album wat ik heb gemaakt, geproduceerd door T Bone Burnett, sluit enorm bij die sfeer aan.”