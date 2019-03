Tim Knol maakt plaat en tourt met bluegrass-band

Voor de tour reist de gelegenheidsgroep langs verschillende clubs en festivals. Zo staan ze onder meer op Paaspop en Zwarte Cross en op podia als TivoliVredenburg en 013. Meer shows worden later aangekondigd. Het album wordt op 11 mei gepresenteerd in de Amstelkerk in Amsterdam.

Voor Tim, die zijn liefde voor het genre bluegrass nooit onder stoelen of banken heeft gestoken, is de samenwerking een langgekoesterde droom. „De Blue Grass Boogiemen heb ik als tiener leren kennen op een rock-’n’-rollfestival in Hoorn, waar ik vandaan kom. Dat maakte een gigantische indruk op mij, vooral omdat ik als kind opgegroeid ben met deze muziek. We hebben toen contact gekregen en gehouden”, aldus de zanger. „Het idee was er inmiddels al een aantal jaren om iets samen te doen, maar vorig jaar werden de plannen serieuzer.”