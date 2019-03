Duncan Laurence geeft eerste show in Amsterdam

Ⓒ Hollandse Hoogte / Anneke Janssen

Duncan Laurence geeft vlak voordat hij naar het Eurovisiesongfestival vertrekt nog een optreden in Nederland. „Zo trots om mijn eerste show in Amsterdam aan te mogen kondigen”, schrijft de zanger vrijdag op Instagram. Duncan speelt op 1 mei in het Zonnehuis in Amsterdam.