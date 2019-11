Niall Horan maakt song met Lewis Capaldi

Niall bleef vaag over een eventuele release. Op de vraag wanneer fans de track konden verwachten, zei hij dat de song alleen wordt gedropt „als het goed genoeg is.”

Niall en Lewis gaan in ieder geval samen op tournee, in de lente van volgend jaar. Mogelijk dat de twee dan nog kunnen schaven aan hun pennenvrucht er de song dan alsnog kunnen uitgeven. Maar eerst komt Nice To Meet Ya uit, het tweede album van Niall. In Spanje zei hij tevreden te zijn over het resultaat. „Het is een goede plaat geworden waaraan ik met veel plezier heb gewerkt.”