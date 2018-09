Pamela toch chic onder de pannen

Pamela Anderson lijkt lang niet meer zo wild als tien jaar geleden. Ⓒ Ferry de Kok

PAMELA ANDERSON was dit weekend in Amsterdam, maar afgezien van de bezoekers van de Comic Con in de RAI, die voor 45 euro met haar op de foto mochten, heeft de stad daar weinig van meegekregen. Tussen de duizenden reizigers op Schiphol viel zij nauwelijks op en de legendarische Baywatch-actrice bracht veel tijd door in haar hotel.