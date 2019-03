John Mayer geeft extra show in Ziggo Dome

De shows maken deel uit van Mayers wereldtournee die hij volgende week aftrapt. Vervolgens speelt de zanger met zijn band Dead & Company een aantal shows in de Verenigde Staten. In juli vervolgt hij zijn solo-tournee, waarmee hij in het najaar dus ook in Europa te zien is.

Tijdens de show speelt Mayer zijn meest bekende hits en nieuwe liedjes. De zanger bracht in totaal zeven studioalbums uit. Zijn meest recente plaat The Search for Everything verscheen in 2017.