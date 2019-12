Verschillende programma’s gingen blunderend ’Robinson’ voor

Expeditie Robinson-presentatoren Kaj Gorgels en Nicolette Kluijver. Ⓒ Martijn van Gelder / RTL

RTL hanteert stevige boetes voor kandidaten van Expeditie Robinson die uit de school klappen over het programma. Zondag was het echter het mediabedrijf zélf dat de fout in ging door te vroeg een finalespotje uit te zenden. Een unicum is de blunder niet, zo blijkt uit een duik in de recente geschiedenis.